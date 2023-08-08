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Olimpija Ljubjana-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Ekleme: 8.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 8.08.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EKSİKLER

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY!

MUHTEMEL 11'LER

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu
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