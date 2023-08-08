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Gedson Fernandes için rekor talep! Bonservis rekoru kırabilir!

Siyah beyazlı yönetimin Gedson Fernandes planı belli oldu. Portekizli futbolcunun bonservisi için rekor bir fiyat belirledi. Beşiktaş, Benfica arasındaki özel anlaşma Fernandes'in bedelini 50 milyon Euro'ya çıkardı.

Ekleme: 8.08.2023 - 12:57 Güncelleme: 8.08.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldız futbolcusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monoca talip oldu. Siyah beyazlı ekibin kapısını 30 milyon Euro'dan çalan Monaco' ret cevabı aldı. Beşiktaş yönetimi geçen yılın temmuz ayında Benfica'dan 6 milyon Euro'ya alınan Gedson Fernandes'in bonservis bedeli 50 milyon Euro olarak belirledi.

ÖZEL ANLAŞMA FİYATI YÜKSELTTİ
Beşiktaş'ın 30 milyon Euro'luk teklifi reddetmesinin perde arkasında Benfica ile yapılan özel anlaşmanın olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlı ekip ile Benfica arasındaki anlaşmaya göre Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya vermek zorunda. Monaco'nun önerisinin kabul edilmesi durumunda Beşiktaş'ın payına 15 milyon Euro düşeceği için teklif geri çevrildi.

BONSERVİS REKORU KIRABİLİR
Gedson Fernandes'in genç yaşını göz önünde bulunduran Beşiktaş, ayrıca söz konusu transferden gelen gelirin yüzde elisini kasaya sokacağı için fiyatı 50 milyon Euro'dan açmayı planlıyor. İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Gedson bu rakama satıldığı takdirde Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.

Gedson Fernandes için rekor talep! Bonservis rekoru kırabilir!

'50 MİLYON AZ BİLE'
Gedson Fernandes hakkında açıklama yapan Sergen Yalçın, 'Dünyada yetenekli futbolcu bulmak çok zor. Gedson Fernandes çok önemli bir yıldız. Benim dönemimde böyle bir oyuncum olmasını isterdim. Çok yönlü bir futbolcu. 50 milyon Euro az bile.' ifadelerini kullandı.
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