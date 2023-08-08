Gedson Fernandes için rekor talep! Bonservis rekoru kırabilir!

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki yıldız futbolcusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monoca talip oldu. Siyah beyazlı ekibin kapısını 30 milyon Euro'dan çalan Monaco' ret cevabı aldı. Beşiktaş yönetimi geçen yılın temmuz ayında Benfica'dan 6 milyon Euro'ya alınan Gedson Fernandes'in bonservis bedeli 50 milyon Euro olarak belirledi.Beşiktaş'ın 30 milyon Euro'luk teklifi reddetmesinin perde arkasında Benfica ile yapılan özel anlaşmanın olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlı ekip ile Benfica arasındaki anlaşmaya göre Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya vermek zorunda. Monaco'nun önerisinin kabul edilmesi durumunda Beşiktaş'ın payına 15 milyon Euro düşeceği için teklif geri çevrildi.Gedson Fernandes'in genç yaşını göz önünde bulunduran Beşiktaş, ayrıca söz konusu transferden gelen gelirin yüzde elisini kasaya sokacağı için fiyatı 50 milyon Euro'dan açmayı planlıyor. İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Gedson bu rakama satıldığı takdirde Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.Gedson Fernandes hakkında açıklama yapan Sergen Yalçın, 'Dünyada yetenekli futbolcu bulmak çok zor. Gedson Fernandes çok önemli bir yıldız. Benim dönemimde böyle bir oyuncum olmasını isterdim. Çok yönlü bir futbolcu. 50 milyon Euro az bile.' ifadelerini kullandı.