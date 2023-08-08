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Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşma tamam! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain bugün İstanbul'a gelecek.

Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşma tamam! Bugün İstanbul'a geliyor
Ekleme: 8.08.2023 - 11:20 Güncelleme: 8.08.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir transferi bitirmek üzere.

Son olarak Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş ile görüşmelere devam etmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Alex Oxlade-Chamberlain, saat 16:30'da İstanbul'da olacak.

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti. Beşiktaş, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.

35 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

İngiltere'de Southampton Kulübü'nün altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon Euro'ya Arsenal'e Transfer olmuş; burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon Euro'ya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.
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