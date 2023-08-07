Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası çekildi.



Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belirlendi.



Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.



Muhtemel rakipler belirlendi



Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.



Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Olympiacos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile eşleşecek.



Beşiktaş ise Nefçi Bakü'yü elemesi halinde Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.