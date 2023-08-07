Jorginho ateşi yaktı!

enerbahçe, ön libero için bir süredir Jorginho için temaslarda bulunuyordu. Arsenal ile görüşmelerini sürdüren ve 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden sarı-lacivertlilere tecrübeli yıldızdan iyi haber geldi.

Fenerbahçe, ön libero için bir süredir Jorginho için temaslarda bulunuyordu. Arsenal ile görüşmelerini sürdüren ve 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden sarı-lacivertlilere tecrübeli yıldızdan iyi haber geldi.Ayrılık isteğini kulübüne ileten İtalyan asıllı Brezilyalı oyuncu Arsenal'in, dün Manchester City ile oynadığı İngiltere Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 1-1 biten normal süre sonunda Arsenal, penaltılarla M.City'yi 4-1 yenerek sezona kupayla başladı.