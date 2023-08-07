Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off kuraları çekildi.



Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off oynamaya hak kazanacak.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.



Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.