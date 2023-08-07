Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk mücadelesinde Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.Bu kritik mücadele öncesinde ise temsilcimiz Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. 2022-2023 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takımda eksikler yer aldı.Kulüpten yapılan açıklamada Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu