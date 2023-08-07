Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz teklif! Oyuncu ayrılmak istiyor

Fransız ekibi Lens'in, Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi için 9 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor.



Sabah'ın haberine göre; Kanarya'nın kapısını bu sefer Lens çaldı.



Hücum bölgesinde Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'da Michy Batshuayi'ye de Fransız ekibi Lens talip oldu.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ligue 1 takımı, deneyimli santrfor için 9 milyon Euro teklif etti.



Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan yıldız oyuncu için 14 milyon Euro istedi...



YERİNE SANTRFOR ARANACAK



Lens'in 12-13 milyon Euro seviyelerine çıkması halinde Kanarya, Batshuayi'nin gidişine onay verecek.



29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle teklife sıcak baktığı öğrenildi.



Ayrılık gerçekleşirse F.Bahçe, hem bonservis kazanacak hem de yıldız oyuncunun yıllık 3 milyon Euro olan maaşından kurtulacak.



Olası transferde sarı- lacivertliler, santrfor arayışlarına başlayacak. İlk aşamada yönetim, Dzeko'yu zorlayacak bir isim düşünüyor.



29 yaşındaki santrfor geçen sezon F.Bahçe'de 32 maçta 20 gol, 2 asistlik performans gösterdi.