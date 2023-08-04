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Willian Arao, Al Hilal'le anlaşmak üzere

Fenerbahçe'de istenmeyen adam olan Willian Arao, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'e transfer olacak.

Ekleme: 4.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 4.08.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Willian Arao için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Brezilya'da bazı kulüplerle görüşme yapan deneyimli orta saha, eski hocası Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'de karar kıldı. Bu gelişmeyi ortaya çıkaran ise Santos teknik direktörünün yaptığı açıklama oldu.

Brezilya'dan Arabistan iddialarını doğrulayan sözler

Arao'nun transferi için çok uğraştıklarını belirten Santos'un hocası Roberto Falcao şunları söyledi: Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor.

6 gole katkı verdi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
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