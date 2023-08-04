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Beyaz Gazete
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İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimizden büyük başarı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor, 2. ön eleme turu maçlarını tamamlayarak bir üst tura yükseldiler. Oynanan bu son maçlar sonrası ise Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

Ekleme: 4.08.2023 - 09:15 Güncelleme: 4.08.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimizden büyük başarı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimizden büyük başarı...

UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimizden büyük başarı...

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.

İşte UEFA ülke sıralamasında son durum! Temsilcilerimizden büyük başarı...

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

4 temsilcimiz de yoluna kayıpsız devam ederken, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri de merak edildi. İşte ülke puanındaki güncel sıralama...

1- İNGİLTERE: 88.928

2- İSPANYA: 75.827

3- İTALYA: 71.569

4- ALMANYA: 69.552

5- HOLLANDA: 52.300

6- FRANSA: 51.914

7- PORTEKİZ: 46.816

8- BELÇİKA: 35.200

9- İSKOÇYA: 30.650

10- AVUSTURYA: 29.000

11- İSVİÇRE: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- SIRBİSTAN: 27.175

14- UKRAYNA: 25.000

15- NORVEÇ: 24.750

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