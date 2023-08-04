Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Galatasaray, Olimpija Ljublana eşlemesi için UEFA'ya kadro bildirdi. Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.



Morutan, Kerem Demirbay, Emre Kılınç ve Yusuf Demir; Ljubljana maçı için UEFA'ya verilen listede yer almadı.



Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi ise kadroda yer aldı.



Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.



Müsabakanın rövanşı 15 Ağustas Salı günü İstanbul'da oynanacak.



GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO



Kaleciler



Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban



Savunma



Leo Dubois

Angelino

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey



Orta Saha



Fredrik Midtsjö

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira



Forvet



Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicolo Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz

Cedric Bakambu



B LİSTESİ



Kaleci



Jankat Yılmaz



Savunma

Ali Turap Bülbül

Metehan Baltacı



Orta Saha



Caner Doğan

Baran Aksaka

Hamza Akman

Efe Akman



Forvet



Baran Demiroğlu



