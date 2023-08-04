Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!
Galatasaray, Olimpija Ljublana eşlemesi için UEFA'ya kadro bildirdi. Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi kadroda yer aldı.
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.
Morutan, Kerem Demirbay, Emre Kılınç ve Yusuf Demir; Ljubljana maçı için UEFA'ya verilen listede yer almadı.
Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi ise kadroda yer aldı.
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı 15 Ağustas Salı günü İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO
Kaleciler
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Savunma
Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha
Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
B LİSTESİ
Kaleci
Jankat Yılmaz
Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Orta Saha
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Forvet
Baran Demiroğlu
Morutan, Kerem Demirbay, Emre Kılınç ve Yusuf Demir; Ljubljana maçı için UEFA'ya verilen listede yer almadı.
Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi ise kadroda yer aldı.
Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı 15 Ağustas Salı günü İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO
Kaleciler
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Savunma
Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha
Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
B LİSTESİ
Kaleci
Jankat Yılmaz
Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Orta Saha
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Forvet
Baran Demiroğlu