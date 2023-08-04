  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Galatasaray, Olimpija Ljublana eşlemesi için UEFA'ya kadro bildirdi. Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi kadroda yer aldı.

Ekleme: 4.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 4.08.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Morutan, Kerem Demirbay, Emre Kılınç ve Yusuf Demir; Ljubljana maçı için UEFA'ya verilen listede yer almadı.

Yeni transferler Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Mauro Icardi ise kadroda yer aldı.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı 15 Ağustas Salı günü İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Savunma

Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha

Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci

Jankat Yılmaz

Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı

Orta Saha

Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman

Forvet

Baran Demiroğlu

PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonuna Türkiye'den kınama
Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada iki kritik konu var
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü vaatlerine tepki: Önce tazminatlarını ver!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk mitinginde hesap hatası yaptı
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor! Zehir zemberek sözler: Piyon haline gelmiştir...
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Meteoroloji duyurdu! En berbat 4 geceye hazır olun

Meteoroloji duyurdu! En berbat 4 geceye hazır olun

Elon Musk duyurdu! Tam otonom sürüş neredeyse hazır

Elon Musk duyurdu! Tam otonom sürüş neredeyse hazır

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı