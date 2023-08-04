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Beyaz Gazete
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Cengiz Ünder transferi yalanlandı! Adı Galatasaray'la geçiyordu

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya. Milli takımımızın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, ezeli rakiplerin radarına takıldı.

Ekleme: 4.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 4.08.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de transfer dönemi her sene olduğu gibi yine oldukça hareketli geçiyor.

Bu sezon transfere damga vuran ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, yine yeniden bir transferde karşı karşıya geldi.

Milli takımın formasını giyen, aynı zamanda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını terleten Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu.

ADI FENERBAHÇE'YLE SIK GEÇİYORDU

Milli oyuncunun sarı lacivertli ekiple her konuda anlaştığına kesin gözle bakılırken, Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ZANİOLO'NUN GELECEĞİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde 15 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Zaniolo hakkında bu dönemde transfer dedikoduları git gide artıyor. İtalyan takımların ilgi gösterdiği Zaniolo'yu satmayı düşünen sarı kırmızılı ekibin, onun yerine Cengiz'i almayı planladığı konuşuluyor.

TÜM GALATASARAY İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve futbolun gündemini belirleyen başarılı spor programı 'Beyaz Futbol' ve 'Derin Futbol' moderatörü Ertem Şener, Cengiz Ünder'e dair tüm Galatasaray iddialarını çürüttü.

Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener 'Cengiz Ünder kanadı ile görüştüm. Galatasaray haberleri kesinlikle doğru değil.' ifadelerini kullandı ve tüm iddialara son noktayı koydu.

Cengiz Ünder transferi yalanlandı! Adı Galatasaray'la geçiyordu
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