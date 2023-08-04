Cengiz Ünder transferi yalanlandı! Adı Galatasaray'la geçiyordu

Türkiye'de transfer dönemi her sene olduğu gibi yine oldukça hareketli geçiyor.Bu sezon transfere damga vuran ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, yine yeniden bir transferde karşı karşıya geldi.Milli takımın formasını giyen, aynı zamanda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını terleten Cengiz Ünder'in geleceği merak konusu.Milli oyuncunun sarı lacivertli ekiple her konuda anlaştığına kesin gözle bakılırken, Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde 15 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Zaniolo hakkında bu dönemde transfer dedikoduları git gide artıyor. İtalyan takımların ilgi gösterdiği Zaniolo'yu satmayı düşünen sarı kırmızılı ekibin, onun yerine Cengiz'i almayı planladığı konuşuluyor.Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve futbolun gündemini belirleyen başarılı spor programı 'Beyaz Futbol' ve 'Derin Futbol' moderatörü Ertem Şener, Cengiz Ünder'e dair tüm Galatasaray iddialarını çürüttü.Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener 'Cengiz Ünder kanadı ile görüştüm. Galatasaray haberleri kesinlikle doğru değil.' ifadelerini kullandı ve tüm iddialara son noktayı koydu.