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Avrupa'da muhtemel rakipler belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde tur atlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un, play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa'da muhtemel rakipler belli oldu!
Ekleme: 4.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 4.08.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor turu geçmeyi başardı.

Fenerbahçe 3. turda Maribor, Beşiktaş Neftçi Bakü, Adana Demirspor ise Osijek ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz 3. turu da geçmesi halinde play-off turuna kalacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kuraları 7 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.

İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u play-off senaryosunda bekleyen takımlar;

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;

Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)
Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)
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