Fenerbahçe yeni duvarını buldu! İngilizler duyurdu: Chelsea’nin yıldızı geliyor…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kez Chelsea’nin yıldızına kancayı taktı. İngiliz basını duyurdu. İşte o isim…

Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden Fenerbahçe, transfer sezonunda hareketli günler geçiriyor.



Bu seferki hedef, dünya futbolunun önemli kulüplerinden Chelsea'de forma giyen bir yıldız.



sarı-lacivertli takım, İngiliz devi Chelsea'nin yıldız oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.



İngiliz basını, Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini duyurdu.



Süper Lig'in en renkli ve rekabetçi kulüplerinden Fenerbahçe'nin transfer hamlesi, Türk futbolunu heyecanlandırırken, detayları da merak ediliyor.



Chelsea’nin genç defansını istiyor!



Football.london'a göre Chelsea’de forma giyen defans oyuncusu Malang Sarr, devam eden transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilgisini çekiyor.



Ancak Fenerbahçe'nin Sarr transferinde gelişme kaydedebilmesi için mevcut opsiyonlarından birini satması gerekiyor. Bu nedenle Süper Lig takımının defans oyuncusu için hamle yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.



Chelsea, Fransız uyruklu oyuncuyu 2020 yazında OGC Nice'ten transfer etmişti. Stoper, 20202/21 sezonu için hemen FC Porto'ya kiralandı.



Daha sonra Sarr, Stamford Bridge’e geldi. Ancak defans oyuncusu Maviler'de fırsat bulamadı ve geçen sezon AS Monaco'ya transfer oldu. Ne yazık ki Fransız milli oyuncu kırmızı-beyazlılarda da verimli bir dönem geçiremedi.



