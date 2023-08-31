Fenerbahçe'de yıkan ayrılık... O maçı beklemeden gidecek! Gol yolları tamamen kapanıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kez bir ayrılık yaşanacak. Sevilen ismin Ada yolcusu olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



Bu sezon güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe'de bazı ayrılıklar yaşanacak...



Gelen olduğu kadar gidenlerin de olacağı sarı-lacivertli ekiple ilgili bir ayrılık haberi daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'nin bu akşam oynanacak Twente maçının ardından transfer için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.



Fenerbahçe taraftarının karşısına son kez çıkacak



Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a göndermeye hazırlandığı Michy Batshuayi, bu akşam oynanacak olan Twente maçının kadrosuna dahil edildi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; maçın gidişatına göre oyuna girme ihtimali bulunan Belçikalı yıldızın, karşılaşmanın ardından Ada yolunu tutması bekleniyor.



Sarı lacivertliler, Batshuayi için Premier Lig ekibiyle 6.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.



Michy Batshuayi



29 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarını giydi.