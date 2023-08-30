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Tarihe geçecek transfer! Manchester United’ın yıldızı Beşiktaş’a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United’ın yıldızı ile gündemde. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyu radarına aldı. İşte o isim…

Ekleme: 30.08.2023 - 12:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden biri olan Beşiktaş, transfer sezonunda büyük bir hareketlilik yaşamaya devam ediyor.

Siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek ve yeni sezon öncesinde rekabetçi bir ekip oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Son gelen haberlere göre, Beşiktaş'ın gündemine Manchester United'ın eski yıldızı girdi.

Resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın genç yeteneği Mason Greenwood'u transfer etmek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Futbolculuğunun ilk yıllarında dikkatleri üzerine çeken ve İngiliz ekibiyle 129 maça çıkan Greenwood'un, uzun süre sahalardan uzak kaldığı ve Manchester United'da oynamasının mümkün olmayacağı belirtiliyor.

Mason Greenwood'un futbol dünyasından uzak kaldığı 6 aylık süreç sonrasında yeni bir kulüp arayışına girmişti. Beşiktaş yönetimi, genç yetenek Greenwood'u 6 aylık kiralık kontratla kadrosuna katmayı planlıyor.

Greenwood, daha önce Manchester United formasıyla 129 maçta görev aldı ve toplamda 35 gol atıp 12 asist yaparak takımında 47 gole etki etti.

Tarihe geçecek transfer! Manchester United’ın yıldızı Beşiktaş’a geliyor

Greenwood neden futboldan uzak kaldı?

Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylarla gündeme gelen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu, şiddet ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra 6 aylık bir soruşturmanın ardından futboldan uzak kalmıştı.

Oyuncunun hakkındaki iddialar geçtiğimiz Şubat ayında resmi olarak düşmüş olmasına rağmen, İngiliz kamuoyu tarafından yanlış davranışlar sergilediği gerekçesiyle ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti. Bu durum, futbolculuğunun yanı sıra kişisel yaşamını da etkiledi.

Tarihe geçecek transfer! Manchester United’ın yıldızı Beşiktaş’a geliyor

Manchester United kulübü ise geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yaparak genç oyuncunun takımda tutulmayacağını duyurmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından adı sürekli olarak gündemde olan oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi.
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