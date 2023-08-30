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Okan Buruk bir ilki başardı! Galatasaray yine tarih yazdı!

Galatasaray, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Molde'yi mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde üst üste 5 galibiyet aldı. Bu başarıyla Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında üst üste 5 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

Ekleme: 30.08.2023 - 13:32 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda Zalgiris'e karşı oynadığı rövanş maçı, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynadığı iki maç ve play-off turunda Molde'ye karşı oynadığı iki maçı da galibiyetle tamamladı.

GALATASARAY'IN REKORUNU KIRDI

Bu başarıyla Galatasaray, daha önce Alman teknik direktör Michael Skibbe ve Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde üst üste en fazla dörder galibiyet elde etmişti. Okan Buruk'un liderliğindeki Galatasaray, Avrupa kupalarında büyük bir başarıya imza atarak üst üste 5 maç kazanarak tarihi bir dönemeç yaşadı.

Okan Buruk bir ilki başardı! Galatasaray yine tarih yazdı!
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