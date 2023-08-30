Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu

UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak.İlk maçı sahasında 5-1 kazanan sarı-lacivertliler Hollanda'ya götüreceği kamp kafilesini açıkladı.Manchester United için imzaya giden Altay Bayındır kadroda bulunmazken, sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı. Nottingham Forest'a transferi gündemde olan Michy Batshuayi'nin kafilede yer alması dikkat çekti.İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: