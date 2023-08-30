Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Daniel Amartey'in durumu belli oldu.



Bükreş'te oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Ganalı stoper Daniel Amartey'in MR sonuçları geldi.



Adalesinden sakatlanan Daniel Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak.



28 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off ikinci maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.