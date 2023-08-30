Ancelotti'den flaş karar! Arda Güler...

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanyol devindeki kariyerine istediği gibi başlayamamıştı. Sezon öncesi hazırlık kampında dizinden sakatlık yaşayan Arda ameliyat edilmişti. Henüz Madrid ekibinin formasını terletemeyen Arda Güler için, teknik direktör Carlo Ancelotti, flaş bir karar verdi. İşte detaylar...

Arda Güler yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutmuştu.Genç yıldızın transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.Arda Güler'in, Real Madrid'de sergileyeceği performans büyük merak konusuyken genç yetenek yeni takımında antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçirdi.İspanyol basını, ABD kampında sakatlanan Arda Güler'in eylül ayı sonunda takıma katılacağını duyurdu. Haberde Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili aldığı flaş karara da yer verildi.Tecrübeli çalıştırıcının, Arda Güler'i iyileşmesinin ardından sağ kanatta görevlendireceğinin bilgisi paylaşıldı. Asıl mevkisi on numara Arda Güler, merkez orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında da sahada görev alabiliyor.