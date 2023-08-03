Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Kerem Demirbay transferi için Bayer 04 Leverkusen'e 3.7 bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. 3 sezonluk anlaşmaya varılan Kerem Demirbay'a da yıllık 1 milyon Euro ödeneceği açıklandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-Kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyecek.



Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."