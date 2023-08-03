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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe, Joao Pedro'nun Gremio'ya kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Ekleme: 3.08.2023 - 10:59 Güncelleme: 3.08.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 4 gol atan Joao Pedro, 7 Avrupa Ligi mücadelesinde bir kez fileleri havalandırırken, Türkiye Kupası'nda ise bir karşılaşmada görev aldı.
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