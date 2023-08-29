Yılın transferi resmen duyuruldu! Real Madrid’in eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig’in devlerinden Fenerbahçe, transfer sezonunda sıcak gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler yeni oyuncularıyla taraftarlarını heyecanlandırdıktan sonra Real Madrid’in eski yıldızı için masaya oturuyor.

Fenerbahçe, transfer sezonunda yaptığı ataklarla adından sıkça söz ettiriyor.



Edin Dzeko'nun transferinin ardından taraftarlar büyük heyecan yaşarken, yönetim de yeni yıldız transferleri için çalışmalarını hızlandırdı.



Diğer yandan Livakovic’i renklerine bağlayan Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın transferinin tamamlanması an meselesi. UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla ilgi odağı olan sarı lacivertliler, transfer ateşini yaktı.



Sarı-lacivertliler, Sırp golcü Luka Jovic için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ve oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Jovic de transfer ihtimaline karşın Fenerbahçe'de forma giyen Tadic'i arayarak sarı lacivertli takımı sordu. Aldığı cevap ise "Kesinlikle gel" oldu.



2019 yılında Real Madrid'in 63 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Luka Jovic, İspanyol devinde istediği performansı sergileyemedi.



Şu sıralar Fiorentina’da forma giyen Jovic 73 gol ve 26 asist kaydetti.