Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Fofana rakibini ısırdı...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, rakibi Altay'ı evinde 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Kocaelispor'un Gineli oyuncusu Ibrahima Fofana'nın, Altay'ın oyuncusuCeyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart görmesi oldu.71. dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruş öncesi duran top sırasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Fofana, yanında duran Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Bu pozisyondan sonra iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar inceleyen hakem, Fofana'ya bu hareketi sonrası kırmızı kart gösterdi ve Kocaelispor maçı 10 kişi tamamladı.Yaşanan bu olay sonrası akıllara Luis Suarez geldi. Hatırlanacağı üzere Uruguaylı yıldız, 2014'te rakibi İtalyan stoper Chiellini'nin omzunu ısırmış ve o görüntüler bir süre boyunca medyada gündem olmuştu.