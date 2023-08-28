  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! Suudi Arabistan ekibi devrede...

Bu sezon kadrosunu güçlendirmek adına Onana, Amartey, Rebic, Zaynutdinov, Chamberlain ve Rashica gibi oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, hücuma bir takviye daha yapmak istiyor. Kartal'a bir süredir görüşmeler yaptığı Nicolas Pepe transferinde kötü haber geldi. Fildişi Sahili oyuncu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Ekleme: 28.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Bu sezon transfer döneminde Onana, Amartey, Rebic, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek adına bir takviye daha yapmak istiyor.

PEPE TRANSFERİNDE CİDDİ RAKİP

Bir süredir görüşme halinde olduğu Nicolas Pepe transferinde Beşiktaş'a kötü haber geldi. Arsenal'in kadro planlarında yer almayan Fildişi Sahilli oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'dan Al Shabab'ın Nicolas Pepe için Arsenal tarafıyla transfer pazarlıklarına başladığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ SUNMUŞTU

Sözleşmesinde 1 yılı kalan Pepe için siyah-beyazlı takım 3 yıllık teklif sunmuştu. Kartal'ın bu teklifine Pepe'den olumlu yanıt gelirken oyuncunun bedelsiz olarak Arsenal'den ayrılamaması sonrası temaslar durma noktasına gelmişti.
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak