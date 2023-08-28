Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! Suudi Arabistan ekibi devrede...

Bu sezon kadrosunu güçlendirmek adına Onana, Amartey, Rebic, Zaynutdinov, Chamberlain ve Rashica gibi oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, hücuma bir takviye daha yapmak istiyor. Kartal'a bir süredir görüşmeler yaptığı Nicolas Pepe transferinde kötü haber geldi. Fildişi Sahili oyuncu için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.



Bu sezon transfer döneminde Onana, Amartey, Rebic, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirmek adına bir takviye daha yapmak istiyor.



PEPE TRANSFERİNDE CİDDİ RAKİP



Bir süredir görüşme halinde olduğu Nicolas Pepe transferinde Beşiktaş'a kötü haber geldi. Arsenal'in kadro planlarında yer almayan Fildişi Sahilli oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab devreye girdi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'dan Al Shabab'ın Nicolas Pepe için Arsenal tarafıyla transfer pazarlıklarına başladığı yazıldı.



BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ SUNMUŞTU



Sözleşmesinde 1 yılı kalan Pepe için siyah-beyazlı takım 3 yıllık teklif sunmuştu. Kartal'ın bu teklifine Pepe'den olumlu yanıt gelirken oyuncunun bedelsiz olarak Arsenal'den ayrılamaması sonrası temaslar durma noktasına gelmişti.