Trabzonspor-Rizespor! Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



İlk maçında Antalyaspor'u mağlup eden, geçen hafta ise Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla girdi.



Adana Demirspor deplasmanından mağlubiyetle döndükten sonra Alanyaspor'la yenişemeyen Rizespor'un ise 3. haftaya başlarken 1 puanı bulunuyor.



EKSİKLER



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.



Yeni transferlerden Taxiarchis Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.



TRABZONSPOR-RİZESPOR!



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok



RİZESPOR: Gökhan Akkan, Muhammet, Anıl, Emirhan, Halil İbrahim, Varesanovic, Mithat, Olawoyin, Benhur, Zeqiri, John Mary.