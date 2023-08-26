Trabzonspor - Rizespor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u ağırlayacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.



Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Rizespor karşısında kadroda yer almayacak. Süper Lig'de 1 puanı bulunan Rizespor ise Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlar kazanmayı hedefliyor.



İlk 11'ler



Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Baniya, Benkovic, Larsen, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut



Rizespor: Gökhan, Muhammet, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin Mihtat, Verasanovic, Gustavo, Zeqiri, Benhur