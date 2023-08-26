Galatasaray'da ayrılık çanları iki isim için çalıyor

Galatasaray, Molde maçında galibiyeti getiren isim olan Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da takıma gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merakla bekleniyor.



Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimler ile vedalaşacak.



MİDTSJÖ VE DUBOİS'E TEKLİFLER VAR



TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.



Sarı-kırmızılıların Süper Lig'den; Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor ve Antalyaspor'un kadrosuna katmak istediği Midtsjö ile İtalya'dan Genoa'nın istediği Dubois için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.