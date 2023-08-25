UEFA ülke puanı son durum: İşte Türkiye sıralaması…

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanında son durum merak ediliyor.

Türkiye, Avrupa kupalarında daha üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.



Bu sezon, ülke puanı sıralamasında ilk 10 içinde yer alması durumunda, 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.



Galatasaray'ın Molde deplasmanından 3-2 galip dönmesi, Fenerbahçe'nin Twente'yi ve Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i mağlup etmesi, sıralamayı etkiledi.



Galatasaray, Molde karşılaşmasından galip gelince İskoçlar'a bir adım daha yaklaştık.



Avrupa maçlarının tamamlanması sonrası futbol tutkunları güncel ülke puanını araştırıyor. İşte UEFA ülke puan sıralaması...



UEFA ülke puanı sıralama



1- İngiltere: 89.053



2- İspanya: 75.927



3- İtalya: 71.569



4- Almanya: 69.624



5- Hollanda: 54.000



6- Fransa: 52.247



7- Portekiz: 47.482



8- Belçika: 36.900



9- İskoçya: 31.650



10- TÜRKİYE: 30.850



11- Avusturya: 29.900



12- İsviçre: 28.775



13- Sırbistan: 27.375



14- Norveç: 26.250



15- İsrail: 25.500



Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?



Ülke puanında 3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor.



Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.



Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.



Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.