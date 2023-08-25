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UEFA ülke puanı son durum: İşte Türkiye sıralaması…

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray’ın ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanında son durum merak ediliyor.

UEFA ülke puanı son durum: İşte Türkiye sıralaması…
Ekleme: 25.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Avrupa kupalarında daha üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Bu sezon, ülke puanı sıralamasında ilk 10 içinde yer alması durumunda, 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

Galatasaray'ın Molde deplasmanından 3-2 galip dönmesi, Fenerbahçe'nin Twente'yi ve Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i mağlup etmesi, sıralamayı etkiledi.

Galatasaray, Molde karşılaşmasından galip gelince İskoçlar'a bir adım daha yaklaştık.

Avrupa maçlarının tamamlanması sonrası futbol tutkunları güncel ülke puanını araştırıyor. İşte UEFA ülke puan sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralama

1- İngiltere: 89.053

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.624

5- Hollanda: 54.000

6- Fransa: 52.247

7- Portekiz: 47.482

8- Belçika: 36.900

9- İskoçya: 31.650

10- TÜRKİYE: 30.850

11- Avusturya: 29.900

12- İsviçre: 28.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Norveç: 26.250

15- İsrail: 25.500

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

Ülke puanında 3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.
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