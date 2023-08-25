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Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: 'Twente paçayı kurtaramadı'

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçtan da galip ayrılarak, iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam ediyor. Hollanda ulusal medya kurumu NOS, mücadelede 10 kişi kalan Twente'nin Fenerbahçe karşısında zorlandığını okuyucularına aktardı. NOS, Twente'nin yoluna devam edebilmesi için mucizeye ihtiyacı olduğunu belirtti. İşte Hollanda basınından yansıyan haberler...

Ekleme: 25.08.2023 - 12:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertli ekip, Avrupa ve ligde 7 karşılaşmaya çıktı. Sezona Avrupa mesaisi ile başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı. Sahasında 5-0 galip gelen sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından ise 4-0 üstünlükle ayrıldı. Avrupa'da yoluna bir üst turda devam eden Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. İlk maçta 3-1 galip gelen Fenerbahçe'nin Süper Lig macerası da iyi başladı.

Sarı-lacivertliler, evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Sonrasında Maribor ile rövanş maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını Play-Off'lara yazdırdı. Lige geri dönen sarı-lacivertli ekip, Samsunspor deplasmanından ise 2-0'lık skorla mutlu ayrılmasını bildi. Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi 5-1 yenerek avantajı kaptı. İlk maç öncesinde elde ettiği skorla rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal ile hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak camianın yüzünü güldürdü.

ALTAY BAYINDIR VEDA EDERKEN LIVAKOVIC TARAFTARLARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'de milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık macerasını noktaladı. Sarı-lacivertli ekiple yol ayrımına gelen ve Manchester United için sağlık kontrollerinden geçen Altay Bayındır'ın transferinin açıklanması an meselesi. Dün, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Altay, karşılaşma öncesi taraftarları selamladı. 'Yolun açık olsun' anonsu eşliğinde zemine gelen Altay Bayındır, taraftarların desteğine alkışlayarak karşılık verdi. Altay'ın taraftarlarla vedalaşmasının ardından ise sahneye Dominik Livakovic çıktı. 28 yaşındaki Hırvat kaleci, yeşil zemine gelerek taraftarları selamladı. Sarı-lacivertli alkışlayıp tezahüratlar yaparak Livakovic'e destek verdi.

KARŞILAŞMA HOLLANDA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Fenerbahçe ile Twente arasındaki maç Hollanda basınında ise geniş yer buldu. Turun ilk maçında sahasından 5-1'lik sonuçla farklı bir şekilde galip gelen sarı-lacivertlilerin turu geçmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Hollanda ulusal medya kurumu NOS, mücadelede 10 kişi kalan Twente'nin Fenerbahçe karşısında zorlandığını okuyucularına aktardı. NOS, Twente'nin yoluna devam edebilmesi için mucizeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

De Telegraaf, 'Twente kırmızı kartın ardından Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor' başlığı ile mücadeleyi değerlendirdi. De Telegraaf, 'Kırmızı kart, Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saraçoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü. Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor' ifadelerini kullandı.

'TWENTE PAÇAYI KURTARAMADI'

Voetbal International, Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansıza yakın bir görevle karşı karşıya kaldı' başlığını kullandı. Haberin detayında ise, 'Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek' denildi.

'KIRMIZI KART HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ'

Algemeen Dagblad da, 'Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul'da büyük kayıp' başlığını kullandı. Haberde, 'Twente için İstanbul'da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi. 5-1 yenildiler ve gelecek hafta Enschede'de oynanacak rövanş maçı için umutsuz bir skor aldılar. İstanbul'daki en önemli olay, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesi ve Twente'nin ilk yarı boyunca bir kişi eksik oynamasıydı' ifadeleri kullanıldı.
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