Fenerbahçe resmen duyurdu! Dominik Livakovic imzayı attı

Fenerbahçe, Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Zagreb'in başarılı kalecisi Dominik Livakovic'i kadrosuna kattı.



Son Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat eldiven, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Livakovic, imza töreninde açıklamalarda bulundu.



Baki: 'Kulüpten çıkabilirsem geleceğim dedi ve sözünü tuttu'



Livakovic'in imza töreninde yer alan Fenerbahçeli yönetici Selehattin Baki, 'Dominik Livakovic, 15 gün önce bize bir söz verdi; Kulüpten çıkabilirsem Fenerbahçe'ye geleceğim dedi. Ve sözünü tuttu. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Hoşgeldin Livakovic' ifadelerini kullandı.



'Altay'ı dünya devine uğurladık'



Sözlerine devam eden Selahattin Baki, 'Bugün milli gururlarımızdan Altay'ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün, Fenerbahçe'ye yakışan bir CV'ye sahip olan bir kaleciyi getirdi' şeklinde konuştu.



Livakovic: 'Volkan Demirel'in derbilerini izleyerek ikna oldum'



İmza töreninde konuşan Livakovic, 'Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır' açıklamasını yaptı.