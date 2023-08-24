Temsilcilerimiz Konferans'ta avantaj için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, evinde Hollanda'nın Twente takımın ağırlayacakç Adana Demirspor ise deplasmanda Belçika temsilcisi Genk karşısında rövanş için avantaj peşinde.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn Beşiktaş: Mert, Rosıer, Amartey, Colley, Onur, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.



Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan ekranlarından yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oostervvolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Batshuayi



Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Brenet, Kjölö, Regeer, Sampsted, Sadilek, van Wolfswinkel, Rots, Ugalde



Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek playoff'a yükselmişti.



Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Muhtemel 11'ler



Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara Mohammed, McKenzie, El Khannous, Hrosovsky, Munoz, Kayembe, ColinsSor, Fadera, Bansu Baah



Adana Demirspor: Karacic, Semih, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Rodrigues, Stambouli, Mbaye Niang