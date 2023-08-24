Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic İstanbul'da

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmeler yaptığı ve transferinde mutlu sona ulaştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic İstanbul'a geldi. Deneyimli kaleci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır yerine transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic İstanbul'a geldi. Deneyimli kaleci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic, İstanbul'da | VideoFenerbahçe: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır."