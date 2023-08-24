Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Livakovic ve Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığını; Livakovic’in bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Livakovic ve Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığını; Livakovic'in bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.



İşte yapılan açıklama:



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.