Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Livakovic ve Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığını; Livakovic’in bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Livakovic ve Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığını; Livakovic'in bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşte yapılan açıklama:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.