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Beyaz Gazete
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Beşiktaş-Pendik maçı tekrarlanacak mı? İptal edilen gol kararı için MHK'den cevap geldi

Beşiktaş-Pendikspor maçında iptal edilen gol kararından sonra Beşiktaş, bu konuyla ilgili açıklama yapmış ve karar tepki göstermişti. Beşiktaş, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kendilerine kararla ilgili bir yazı gönderdiğini açıkladı. İşte MHK'nın dikkat çeken cevabı...

Ekleme: 24.08.2023 - 15:13 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, tarafımıza göndermiş olduğu cevap yazısında; yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının hatalı olduğunu ve VAR incelemesi için uygun açıda kamera bulunmadığından yan hakemin kararının desteklenmek durumunda kalındığını beyan etmiştir. TFF'den beklentimiz, hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız bizzat MHK Başkanı tarafından tescil edilmişken; artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması."
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