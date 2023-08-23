Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti.



Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle:



25 Ağustos Cuma



21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan



26 Ağustos Cumartesi



19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk



27 Ağustos Pazar



19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu