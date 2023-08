Livakovic geliyor, Altay gidiyor

Fenerbahçe'de uzun zaman sonra yabancı bir file bekçisi olacak. Sarı-Lacivertliler, Altay için Manchester United ile anlaştı. Livakovic de bugün İstanbul’a gelecek ve kale, Kameni’nin (2017-18) ardından ilk kez bir yabancı eldivene teslim edilecek.

Süper Lig'de ilk iki haftada puan kaybetmeyen tek takım olarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de kaleci devrimi yaşanıyor. Dinamo Zagreb forması giyen ve haziran ayında el sıkışılan Dominik Livakovic, bugün İstanbul'da olacak. 28 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 9+1 milyon Euro'ya anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.



6+1 MİLYON EURO BONSERVİS GELECEK



Öte yandan Altay Bayındır ile de yollar ayrıldı. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki kaleci, dün Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devi, bu transfer karşılığında sarı-lacivertlilere 6 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus ödeyecek. Böylece kale, Livakovic'in olacak. Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası F.Bahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.



TWENTE MAÇINDA SAHNE İRFAN CAN'IN



F.Bahçe'nin Twente ile yarın Konferans Ligi'nde oynayacağı play-off maçında ise kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyacak. İrfan Can, Molde ve Samsun karşılaşmalarında görev yapmış ve ikisinde de gol yememişti.



İŞTE TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA GİDEN FİLE BEKÇİLERİ...



Yasin Özdenak: 1976'da Galatasaray'dan ABD ekibi New York Cosmos'a gitti. 3 yıl forma giydi.



Rüştü Reçber: 2003-04 sezonunda Fenerbahçe'den Barcelona'ya bedelsiz transfer oldu.



Cenk Gönen: 2017'de Galatasaray'dan Malaga'nın yolunu tuttu. 2019'da buradan ayrıldı.



Doğan Alemdar: 2021-22'de 3.5 milyon Euro'ya Kayserispor'dan Rennes'in yolunu tuttu.



Berke Özer: F.Bahçe, 2019-21 arası Westerlo'ya kiralamıştı. Geçen sezon Portimonense'ye bonservissiz gitti.