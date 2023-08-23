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Galatasaray, PSG'den yıldız alacak! İlk adım atıldı

Orta sahaya takviye planlayan Galatasaray'ın Marco Verratti için devreye girdiği öne sürüldü. Fransız basınında, Marco Verratti'nin Al-Ahli ile görüşmeleri dondurduğu, oyuncu için Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı.

Ekleme: 23.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon öncesi önemli transferler yapan Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de orta saha. Okan Buruk daha önce orta sahaya takviye yapmak istediklerini belirtirken, Galatasaray için Marco Verratti iddiası ortaya atıldı.

L'Equipe'in haberine göre; Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile görüşmelerini dondurdu.

Al-Ahli iptal

Suudi ekibi daha önce oyuncuyla prensipte anlaşmıştı ancak Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine Al-Ahli transferi askıya aldı.

Haber detayında Marco Verratti için son günlerde Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı. Yine haberde Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olacağı ancak Sarı-Kırmızılıların şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

11 yıldır PSG'de top koşturan 30 yaşındaki Marco Verratti, Pescara'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Verratti'nin istatistikleri

Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.
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