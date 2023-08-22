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TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

Ekleme: 22.08.2023 - 16:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan temsilcilerimiz, çarşamba ve perşembe günü play-off turunda boy gösterecek. Ülke puanı için de kritik önem taşıyan maçlar öncesi TFF'den flaş bir hamle geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

RAKİPLERİN MAÇLARI DA ERTELENMİŞTİ

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının rakiplerinin rövanş maçları öncesi liglerinde oynayacakları mücadeleler ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile bu hafta oynayacağı maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alınırken, Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ligde Veres Rivne ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda takımı Twente’nin ligde Vitesse'yi konuk edeceği karşılaşma da 27 Eylül Çarşamba gününe alınırken, Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika kulübü Genk'in ligde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

FENERBAHÇE EVİNDE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın akşam Molde'ye konuk olacak.

Fenerbahçe, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Hollanda ekibi FC Twente'yi Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor ise, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika'nın Genk takımıyla ilk maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.

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