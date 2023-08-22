Fenerbahçe Gustavo Henrique'nin Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.



İşte Fenerbahçe yaptığı açıklama:



2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.