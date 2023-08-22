Beşiktaş'ta flaş istifa! Transferler iptal olunca...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, transfer döneminin başından bu yana ciddi şekilde eleştirilirken; Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinin gerçekleşmeyeceğinin açıklanmasının ardından kriz tavan yaptı.Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönmesini heyecanla bekleyen, savunmaya ise Sergio Ramos takviyesi bekleyen Beşiktaş taraftarları, yönetimin yapmış olduğu 'İki transferden yüksek maliyetler nedeniyle vazgeçtik' açıklamasının ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimine sosyal medyada büyük tepki gösterdi.Özelikkle Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferleri ile yakından ilgilenen ve ekonomik olarak bu transferlerde kulübe katkı yapmak isteyen Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, flaş bir istifa kararı aldı.Beşiktaş'ın Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinden vazgeçmesini kabul etmeyen Serhan Çetinkaya ani bir kararla istika fararı aldı ve bunu Ahmet Nur Çebi'ye iletti.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, henüz Serhan Çetinkaya'nın istifasını kabul etmedi. Diğer yöneticiler araya girerek, Serhan Çetinkaya'yı kararından döndürmek için harekete geçti.