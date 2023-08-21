  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz'e...

Trabzonspor’un satın alma opsiyonuyla birlikte Cadiz’e kiraladığı Uruguaylı, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Gomez’in maaşını ödeyecek olan Cadiz, sezon sonu oyuncuyu alması durumunda ise Trabzonspor’a 4 milyon Euro ücret ödeyecek.

Ekleme: 21.08.2023 - 13:22 Güncelleme: 21.08.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'da takımdan ayrılması için uzun zamandır farklı kulüplerle görüşmesine izin verilen Maxi Gomez, İspanya'nın Cadiz kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasında yapılan görüşmede de oyuncunun sezon sonuna kadar bu kulübe kiralanması, sezon sonunda da 4 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunun koyulması kararlaştırıldı. Galatasaray maçı sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşan Gomez'in bugün İspanya'ya gidecek olan Gomez, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz'e...
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Maxi Gomez Cadiz'e...
Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi
Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı
ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde! O tarihi işaret ettiler: İlan edecekler!
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun
Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Erdoğan bugün Macaristan’da
Kavurucu sıcaklar devam ediyor! Yurt geneli 30'un üzerinde olacak!

Kavurucu sıcaklar devam ediyor! Yurt geneli 30'un üzerinde olacak!

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi: 1 Eylül’de başlıyor

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi: 1 Eylül’de başlıyor

İstanbul’da vale cinayeti: Arabanın içinden sıktılar!

İstanbul’da vale cinayeti: Arabanın içinden sıktılar!

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek