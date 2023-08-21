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Galatasaray, Molde maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Ekleme: 21.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 21.08.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay'ı ekledi.

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