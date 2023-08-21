Galatasaray, Molde maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosu belli oldu.



Sarı-kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay'ı ekledi.



Tete ve Ziyech yok



Galatasaray'da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.