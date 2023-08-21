Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız eldiven İstanbul'a geliyor...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2. hafta maçı için Samsun'un yolunu tuttu. Transfer döneminde hareketli günler geçiren Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu yıldız kaleci ile anlaşmak üzere. Başarılı eldivenin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. İşte detaylar... .
İsmail Kartal önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, mücadelelerine Avrupa arenasında başladı.
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılım hakkı elde eden temsilcimiz sırasıyla; Zimbru ve Maribor'u kupanın dışına itti.
Ayrıca sarı-lacivertli ekip, gruplara katılım için son adım olan Play-Off turunda Twente ile eşleşti.
Kanarya rakibi ile ilk maçına 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.
LİGE 3 PUANLI BAŞLANGIÇ
Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık hasretini bu sezon dindirmek istiyor.
Bu bağlamda ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
2. hafta maçında ligin yeni ekibi Samsunspor'a konuk olacak olan İsmail Kartal ve öğrenciler, bugün Samsun'a ulaştı.
HEYECANLA BEKLENEN TRANSFER BİTTİ
Fenerbahçe taraftarlarının uzun zamandır beklediği Dominik Livakovic için geri sayıma geçildi.
HIRVAT BASINI DUYURRDU
Hırvatistan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.
Yetenekli kaleci, Atina'da AEK karşısında takımı ile son maçına çıktı ve ayrılık hazırlıklarına başladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milli yıldız Livakovic, uzun süre önce Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE TRANSFERDE SON SÜRAT!
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılım hakkı elde eden temsilcimiz sırasıyla; Zimbru ve Maribor'u kupanın dışına itti.
Ayrıca sarı-lacivertli ekip, gruplara katılım için son adım olan Play-Off turunda Twente ile eşleşti.
Kanarya rakibi ile ilk maçına 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.
LİGE 3 PUANLI BAŞLANGIÇ
Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık hasretini bu sezon dindirmek istiyor.
Bu bağlamda ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk eden sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
2. hafta maçında ligin yeni ekibi Samsunspor'a konuk olacak olan İsmail Kartal ve öğrenciler, bugün Samsun'a ulaştı.
HEYECANLA BEKLENEN TRANSFER BİTTİ
Fenerbahçe taraftarlarının uzun zamandır beklediği Dominik Livakovic için geri sayıma geçildi.
HIRVAT BASINI DUYURRDU
Hırvatistan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.
Yetenekli kaleci, Atina'da AEK karşısında takımı ile son maçına çıktı ve ayrılık hazırlıklarına başladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Milli yıldız Livakovic, uzun süre önce Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE TRANSFERDE SON SÜRAT!
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.