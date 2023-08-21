Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, yeni transferini TFF'ye bildirdi.Siyah-beyazlı takım, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletti.25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.