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Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı programda tartışmıştı... Ertem Şener'den açıklama geldi 'Kimse zafer çığlıkları atmasın!'

Beyaz Futbol'un sevilen yorumcuları canlı yayında tartışma yaşadı. Ahmet Çakar bu gerilim sonrası programı terk edince izleyiciler 'acaba program bitiyor mu, Ahmet Çakar veya Rasim Ozan ayrılıyor mu?' endişesine kapılmıştı. Beyaz TV Spor Müdür Ertem Şener'den açıklama geldi.

Ekleme: 21.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV'nin sevilen spor programı Beyaz Futbol dün akşam yine gündeme damga vurdu.

Yaptıkları yorumlarla izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar canlı yayında tartışma yaşadı. Canlı yayında gerçekleşen bu tartışmada Ahmet Çakar, Kütahyalı'nın ısrarla kendisinden özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Özür dilemeyen Kütahyalı'nın bu hareketi sonrası Çakar, "Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim!" diyerek yayını terk etti.

Bu gelişmeler üzerine izleyicide 'Çakar programdan ayrılacak mı, Rasim ayrılacak mı veya program sona mı erecek?' endişesi oluşmuştu.

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı programda tartışmıştı... Ertem Şener'den açıklama geldi 'Kimse zafer çığlıkları atmasın!'

ERTEM ŞENER NOKTAYI KOYDU!

Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm tartışmalara son noktayı koydu. İzleyici tüm meraklarına yanıt buldu. Şener, "Ahmet hocayla ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında bu akşam ufak bir sıkıntı yaşandı: Her programda olan şeyler maalesef bazıları tarafından çok büyütüldü. Biraz önce Ahmet hocayla konuştum ve hiçbir sıkıntı yok. Ahmet hoca Rasim'in ağabeyidir, büyüğüdür. Rasim Ozan da zaten gereğini yapar özrünü diler. Hiçbir sıkıntı yok, Rasim'den yana zaten hiçbir şey yok programın sonunda Ahmet hocaya şarkılar söyledi." ifadelerini kullandı

ÇAKAR AYRILIYOR MU?



"Ahmet hocayla da konuştum yarın programa geliyor, Rasim'de programda olacak. Bazı haberler çıkıyor yok işte Ahmet hoca ayrıldı, Rasim ayrıldı falan işte öyle bir şey yok kimse bu programdan ayrılamaz. Onlardan bir tanesinin ayrılması demek hepimizin ayrılması demek. Bu programda biz beşimiz beraberiz.

Ya hepimiz, ya hiçbirimiz. Onu söyleyeyim, kimse de zafer çığlıkları atmasın. Ahmet Çakar yoksa Rasim'de yok, Rasim yoksa Ahmet Çakar'da yok ben de yokum.

Ama hepinmiz buradayız!"

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı programda tartışmıştı... Ertem Şener'den açıklama geldi 'Kimse zafer çığlıkları atmasın!'

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