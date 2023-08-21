Adım adım Galatasaray'a... Sergio Ramos'tan taraftarları heyecanlandıran hamle!

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.Transfer çalışmaları kapsamında İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile yakın ilişkiler kurduğu gelen haberler arasında.Son gelişmelere göre, Galatasaray yönetimi ve Sergio Ramos'un temsilcileri arasında pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sergio Ramos'a yönelik ilgisi, kulüp içinde ve futbol camiasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, İspanyol futbolcu da ilginç bir sosyal medya etkileşimiyle gündeme geldi.Ramos'un, Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi'nin paylaşımını beğendiği görüldü. Bu durum, transfer spekülasyonlarını daha da alevlendirdi.Taraftarlar, deneyimli futbolcunun Galatasaray formasını giyip giymeyeceğini merakla bekliyor.30 Mart 1986 yıılında İspanya’da dünyaya gelen Sergio Ramos, özellikle Real Madrid’deki uzun ve başarılı kariyeriyle tanınmaktadır. Futbol kariyerine Sevilla FC altyapısında başlamıştır.2004 yılında Sevilla FC'den Real Madrid'e transfer olan Ramos, Real Madrid formasıyla La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve diğer birçok önemli turnuvada şampiyonluk yaşamıştır.Milli takım formasıyla da başarılar elde etmiş ve 2010 FIFA Dünya Kupası ile 2012 ve 2008 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde önemli rol oynamıştır.2021 yazında Real Madrid'den ayrılarak Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Sergio Ramos, futbol kariyerine yeni bir dönem başlatmıştır.