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Galatasaray, Trabzonspor'u iki golle geçti

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ekleme: 20.08.2023 - 00:06 Güncelleme: 20.08.2023 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ikinci haftası dev bir maça sahne oldu. Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelede Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Icardi sahneye çıktı

Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligdeki ilk gollerini attı.

Galatasaray, Trabzonspor'u iki golle geçti
Galatasaray ilk galibiyetini aldı

Ligin açılış haftasında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Geçen hafta Antalyaspor'u tek gole geçerek sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise alınan mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Molde ile karşılaşacak ve ardından ligin gelecek haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray, Trabzonspor'u iki golle geçti


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