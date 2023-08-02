Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan 3. transferini yaptı. Kırmızı beyazlılar, Emre Kılınç'ın transferi için Cimbom ile anlaştı.

Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a gelişi olay yaratan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Kılınç'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Kılınç için Süper Ligi'n yeni ekibiyle anlaştı.



Hem oyuncu hem kulüple anlaşma tamam



Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.



Okan Buruk yeni sezonda düşünmedi



2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.



Hem oyuncu hem kulüple anlaşma tamam



Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.



Okan Buruk yeni sezonda düşünmedi



2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.