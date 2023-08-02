  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'dan 3. transferini yaptı. Kırmızı beyazlılar, Emre Kılınç'ın transferi için Cimbom ile anlaştı.

Ekleme: 2.08.2023 - 11:49 Güncelleme: 2.08.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Demir Grup Sivasspor'dan Galatasaray'a gelişi olay yaratan ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Emre Kılınç'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Kılınç için Süper Ligi'n yeni ekibiyle anlaştı.

Hem oyuncu hem kulüple anlaşma tamam

Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Okan Buruk yeni sezonda düşünmedi

2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.

Hem oyuncu hem kulüple anlaşma tamam

Yıllar sonra Trendyol Süper Lig'e yeniden geri dönen Yılport Samsunspor, Emre Kılınç ve kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ve koşullarının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Okan Buruk yeni sezonda düşünmedi

2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonun başlarında MKE Ankaragücü'ne kiralandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Kılınç'a Samsunspor talip oldu ve anlaşma da sağlandı.
Bodrum susuz kaldı: Muhtar tankerle su dağıtıyor
AK Parti’den İmamoğlu’na sert tepki: İmamoğlu’nun gündeminde İstanbul yok, İstanbul’un da geleceğinde İmamoğlu olmayacak
MİT mensuplarını ifşa edenlerden Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
Afrika’da savaş çanları! Batı’ya tehditler art arda geliyor: Macron’a sert uyarı
İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık
Ankara’da vurgunun adı 21/B! Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale
PKK yöneticilerinden Helin Ümit'ten Merdan Yanardağ'a destek: Haksız yere gözaltında tutuluyor
İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi
MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi
Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! 'Değişim' yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi: Gündemde tahıl koridoru var
Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri
CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada Cumhuriyet var
İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Gri kategorideki terörist Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç etkisiz hale getirildi!
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi