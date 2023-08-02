Fenerbahçe yerinde durmuyor! Düğmeye basıldı! 2002'li süper jet isim...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer atağına geçerek Aston Villa'nın genç yıldızı Jaden Philogene-Bidace için adeta yarışa katıldı.İngiliz gazetesi The Athletic, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışma yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Teknik direktör Unai Emery'nin de bizzat ilgilendiği oyuncu, Villains'ın hazırlık döneminde oynadığı üç maçta da forma şansı buldu ve dikkatleri üzerine çekti.Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Jaden Philogene-Bidace, 39 maçta gösterdiği performansla önemli bir çıkış yakaladı. 5 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımına önemli bir destek sağlayan genç yetenek, Villa'nın Fulham'ı 2-0 yendiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı.The Athletic, oyuncunun performansı ve yeteneği nedeniyle Avrupa'dan toplamda dört kulübün daha transfer girişiminde bulunduğunu duyurdu. Ancak Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı bir teklifin reddedilmesinin ardından, Stoke City'nin de oyuncuyu kiralamak istemesi, Unai Emery'yi zorlu bir karar aşamasına soktu. Kulüp yönetimi, teknik direktör Emery'den bir an önce kararını açıklamasını talep ediyor.Jaden Philogene-Bidace'nin yetenekleriyle dikkat çektiği ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında transfer yarışına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı. Fenerbahçe'nin bu genç yıldızı kadrosuna katıp katamayacağı, Unai Emery'nin tercihine bağlı olacak gibi görünüyor.