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Fenerbahçe yerinde durmuyor! Düğmeye basıldı! 2002'li süper jet isim...

Fenerbahçe'den transfer döneminin sürpriz girişimi! Unai Emery yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın genç kanat oyuncusu Jaden Philogene-Bidace için harekete geçti. The Athletic'e göre, bu genç yetenekle ilgilenen Avrupa'dan dört kulüp arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

Ekleme: 2.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 2.08.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer atağına geçerek Aston Villa'nın genç yıldızı Jaden Philogene-Bidace için adeta yarışa katıldı.

Fenerbahçe yerinde durmuyor! Düğmeye basıldı! 2002'li süper jet isim...

'SÜPER JET'İNİ BULDU

İngiliz gazetesi The Athletic, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunu transfer etmek için çalışma yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Teknik direktör Unai Emery'nin de bizzat ilgilendiği oyuncu, Villains'ın hazırlık döneminde oynadığı üç maçta da forma şansı buldu ve dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe yerinde durmuyor! Düğmeye basıldı! 2002'li süper jet isim...

Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki Jaden Philogene-Bidace, 39 maçta gösterdiği performansla önemli bir çıkış yakaladı. 5 gol ve 1 asistlik katkısıyla takımına önemli bir destek sağlayan genç yetenek, Villa'nın Fulham'ı 2-0 yendiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

FENERBAHÇE KARARLI

The Athletic, oyuncunun performansı ve yeteneği nedeniyle Avrupa'dan toplamda dört kulübün daha transfer girişiminde bulunduğunu duyurdu. Ancak Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı bir teklifin reddedilmesinin ardından, Stoke City'nin de oyuncuyu kiralamak istemesi, Unai Emery'yi zorlu bir karar aşamasına soktu. Kulüp yönetimi, teknik direktör Emery'den bir an önce kararını açıklamasını talep ediyor.


Fenerbahçe yerinde durmuyor! Düğmeye basıldı! 2002'li süper jet isim...

Jaden Philogene-Bidace'nin yetenekleriyle dikkat çektiği ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında transfer yarışına neden olduğu göz önünde bulundurulmalı. Fenerbahçe'nin bu genç yıldızı kadrosuna katıp katamayacağı, Unai Emery'nin tercihine bağlı olacak gibi görünüyor.
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